Лукашенко о протестах в Минске: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты в Минске заявил, что майдана в республике «не будет, как бы кому-то этого ни хотелось». По его словам, массовые беспорядки в белорусской столице являются подкинутой «заварушкой», поэтому «надо утихомириться, успокоиться».

«То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил … А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали», - заявил белорусский лидер.

Белорусский лидер назвал Чехию одной и «линий этих кукловодов», которая объединяет «штаб, где «сидят овечки, ничего не понимая, что от них хотят». По его словам, они выводят людей на улицу. Кроме того, в Беларусь, заявил Лукашенко ехали из Украины, и «в том числе, к сожалению, из России определенный приток людей».

Лукашенко отметил, что в ходе протестов были ранены примерно «25 ребят из ОМОНа», у которых есть переломы рук, ног. «Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать», - заявил глава республике, подчеркнув, что ответ будет адекватным, и «страну разорвать» никто не позволит.

Напомним, накануне Министерство внутренних дел республики сообщили, что в результате массовых беспорядков в Белоруссии в день голосования задержали около трех тысяч человек. Кроме того, ряд силовиков и участников протестов госпитализированы.