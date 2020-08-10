Политолог назвал двух главных союзников Лукашенко

Эксперт назвал двух союзников Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После президентских выборов по Белоруссии прокатилась мощная волна протестов. Сейчас у Александра Лукашенко есть только два главных союзника. Это правящая номенклатура и силовые структуры, считает эксперт.

- Пока восстание масс не сопровождается расколом номенклатуры, кризисом верхов, государственный аппарат работает безупречно, - рассказал политолог Валерий Карбалевич в эфире радио "Комсомольская правда".

Политолог добавил, что после ночи протестов белорусы все равно проснулись в старой стране со старой властью. Тот политический режим, который был в республике 26 лет, продолжает оставаться ведущим.

Напомним, 10 августа ЦИК Белоруссии обновил данные по предварительным итогам голосования. Александр Лукашенко набирает пока 80,08%, Светлана Тихановская - 10,09%. После этого Тихановская подала жалобу в ЦИК.