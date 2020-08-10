Эксперт: вопрос с 33 задержанными в Минске россиянами решится в ближайшее время

Кадры с задержанием неких "боевиков", продемонстрированные по ТВ Беларуси

29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина.Их назвали сотрудниками «иностранной частной военной компании Вагнера» и обвинили в "приготовлении к участию в массовых беспорядках". Однако затем выяснилось, что задержание россиян - это спланированная операция украинских спецслужб.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что этот инцидент не испортит отношения России и Белоруссии, и в ближайшее время тема будет закрыта.

- Российским спецслужбам удалось вскрыть нечистоплотную игру службы безопасности Украины. Это была попытка вбить серьезный клин в отношения России и Белоруссии. Попытка провалилась. Думаю, что Александр Григорьевич в ближайшее время разберется с теми своими сотрудниками, которые ему предоставили недостоверную информацию, откровенно говоря, сфальсифицированную в Киеве, - рассказал Джабаров в эфире радио "Комсомольская правда".