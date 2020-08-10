Второй день протестов в Минске: Снова начались задержания активистов

В Белоруссии вновь задерживают активистов Фото: REUTERS

В Минске вновь начались задержания протестующих. Люди вышли на улицы вечером 9 августа после закрытия избирательных участков, напомним, в воскресенье Белоруссия выбирали президента. Когда озвучили результаты экзит-полов, оппозиция начала собираться в центре Минска. Кандидат в президенты Светлана Тихановская, набравшая по предварительным данным 10 процентов голосов, не признает результаты выборов.

Вечером 10 августа толпа вновь начала собираться в районе стелы "Минск - город-герой". На место прибыла спецтехника силовиков. В центр города стягиваются наряды милиции, у журналистов проверяют документы - некоторым не удалось получить аккредитацию, несмотря на то, что документы подали заблаговременно. Скверы оцеплены.

Некоторых задерживают силовики. Такие случаи зафиксированы в разных частях города, в том числе и на пересечении проспекта Машерова и улицы Советской, где вчера устраивали баррикады.