В Минске освободили трех задержанных российских журналистов - Старкова, Ласенко и Пегова

В Белоруссии задерживают и протестующих, и журналистов Фото: REUTERS

Российский посол Дмитрий Мезенцев подтвердил освобождение трех задержанных ранее в Минске журналистов из России. Речь идет про военкора Семена Пегова, основателя популярного телеграмм канала WarGonzo - фото, как его тащит по земле за руки человек в маске, появились 10 августа, а также про Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналистов Daily Storm.

- Действительно, сейчас отпущены наши соотечественники, - сказал в эфире канала "Россия 24" посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. - Завтра, полагаю, ребята будут уже дома. Волнений и поводов к тому, чтобы сейчас за них переживать, нет никаких.

В изолятор для правонарушителей, где находятся журналисты, уже прибыли сотрудники посольства.

Жена еще одного российского журналиста, Владислава Зиздока, заявила, что муж, который уехал освещать события в Минске, не выходит на связь с 9 августа. Она считает, что видеооператора могли задержать во время протестов. Телефон мужчины выключен, семья и коллеги не знают, где сейчас может находиться Владислав.