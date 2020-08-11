В центр Минска движется колонна тяжелой военной техники Фото: REUTERS

В центр Минска движется колонная тяжелой военной техники, которые выехала из микрорайона на окраине столицы Уручья, где располагается военная часть. Об этом сообщает белоруссикая газета "Наша нива".

В этот понедельник, 10 августа, в Минск снова начали сгонять военную технику. В разных частях белорусской столицы были замечены автозаки, водометы, автобусы с людьми. Все они двигались в сторону центра.

Напомним, что после сообщения о предварительных результатах голосования на президентских выборах в столице Белоруссии началась вторая волна протестов оппозиционеров. В столкновениях между демонстрантами и ОМОНом уже есть пострадавшие, в ход пошли коктейли Молотова. Протестующие снова строят баррикады.

Несколько часов назад министерство внутренних дел Республики официально сообщило о первой жертве беспорядков. Один из протестующих хотел бросить в правоохранителей взрывное устройство, но он сдетонировало у него в руках. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минске пошли в ход коктейли Молотова. Снова строят баррикады

Наш спецкор Владимир Ворсобин - о хаосе, который происходит сейчас в центре Белоруссии (подробности)

Протест без единого центра: что не так с акциями оппозиции в Минске

Александр Коц - из центра Белоруссии, где происходят столкновения протестующих с силовиками (подробности)