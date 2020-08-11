ВОЗ заявила о «ростках надежды» в борьбе с коронавирусом Фото: REUTERS

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции появились первые проблески надежды несмотря на то, что в мире на сегодняшний день насчитывается более 20 миллионов случаев заражения вирусом с начала эпидемии, а количество смертей приближается к 750 тысячам. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в штаб-квартире агентства в Женеве во вторник, 11 августа.

- Я понимаю, что это трудное время для мира, но хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку коронавируса, - заявил Тедрос Гебрейесус.

При этом, по его словам, позитивный исход ситуации возможен, несмотря на скорое преодоление коронавирусом очередных круглых показателях заболеваемости и смертности.

Напомним, что от заболевания в мире вылечились уже более 12 миллионов человек. По количеству случаев заражения лидируют США, Бразилия и Индия.