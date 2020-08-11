Россиянам советуют не рассчитывать на отдых в странах Евросоюза этим летом Фото: Евгения ГУСЕВА

Страны Евросоюза не откроет свои границы для российских граждан как минимум до конца лета. Об этом сообщил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.

«Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», - приводит РИА Новости слова дипломата

Напомним, в конце июля Евросоюз представил обновленный «белый список» стран, с которыми объединение откроет свои границы. Однако с Россией ЕС так и не открыл свои границы. Обещали, что новый пересмотр списка будет либо в конце августа, либо в начале сентября.

При этом за несколько дней до объявления нового «белого списка», 27 июля, в Евросоюзе заявили о расширении эпидемии коронавируса. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис призвала европейцев «защитить друг друга», а именно продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски и мыть руки. В начале августа стали поступать сообщения о наступлении второй волны коронавирусной инфекции сразу в нескольких европейских странах