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Более 80 процентов врачей отметили, что беременных стало меньше

Из-за пандемии многие россиянки решили отложить вопрос появления на свет наследника
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Более 80 процентов врачей отметили, что беременных стало меньше

Более 80 процентов врачей отметили, что беременных стало меньше

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Агентством Magram Market Research был проведен опрос врачей-гинекологов, ведущих амбулаторный прием беременных во всех городах-миллионниках России. Эксперты узнали, изменилось ли число беременных во время пандемии коронавируса. Большинство опрошенных (84%) подтвердили, что число пациентов сократилось.

14% не заметили перемен во время карантина, а 2% даже видят прибавление в численности беременных.

Эксперт Центра исследования проблем реальной экономики Олег Чередниченко отметил, что ничего удивительного в таких показателях нет. Он напомнил, что еще в первой половине мая было зафиксировано наибольшее падение продаж тестов на беременность. Тогда снижение показателей продаж относительно прошлого года составило 16 процентов.

Пандемия усугубила демографическую проблему страны. По данным службы госстатистики, в первом полугодии 2020-го падение показателя по рождаемости составило 5,4%.

— Снижение деторождения в России началось в 2015 году, и тенденция устойчиво сохраняется по сегодняшний день, — напомнила "Известиям" завкафедрой статистики РТУ МИРЭА Екатерина Дарда. — Причем она характерна как для городского населения, так и для сельского. В стране недостаточно женщин в репродуктивном возрасте, основную массу которых составляют рожденные в 90-х годах прошлого века.

Не стоит забывать про эффект отложенной беременности. Если раньше рожали первенца в 18–20 лет, в то время как сейчас женщина решается на данный шаг в 25-30 лет.

Кстати, если в начале пандемии многие были уверены, что это вызовет всплеск рождаемости в стране, то теперь очевидно, что прогнозы не подтвердились. Вместо этого выросло число разводов и показатели по абортам.

Ранее сообщалось, что центры занятости будут направлять находящихся в декрете женщин на получение востребованных на рынке труда специальностей. Законопроект уже одобрили в правительстве. Правда, гарантией трудоустройства освоение актуальной специальности, увы, не станет, передает телеканал "360".

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