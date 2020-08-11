Диетолог назвала главную опасность съедобных грибов Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный диетолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова рассказала об опасности лесных грибов. Специалист отметила, что к выбору данных продуктов нужно подходить очень осторожно, так как даже съедобные могут нести угрозу здоровью.

В первую очередь нужно внимательно выбирать место сбора грибов. Часто их собирают вдоль дорог, но при этом гриб является своеобразной губкой, которая накапливает в себе всю вредную таблицу Менделеева.

- Все, что содержится в выхлопных газах. Если в продукте была высокая концентрация, то ничем хорошим для организма это не обернется. Когда начинается осенний сбор грибов, в отделение нефрореанимации поступает много людей с очень тяжелыми отравлениями,— рассказала «Ридусу» диетолог.

Чтобы обезопасить себя, стоит отказаться от покупки грибов с рук, так как нельзя точно узнать место, где они выросли. Любой подозрительный гриб стоит выбросить.

- Перед едой грибы обязательно должны быть подвергнуты достаточной термической обработке. Полусырые грибы есть, мягко говоря, опасно, - советует врач.

Она советует сначала варить грибы, а уже потом обжаривать или запекать. Часто несъедобный гриб мимикрирует под съедобный,.

Есть люди, которым нельзя есть грибы – это те, кто страдает от непереносимости трегалозы, и маленькие дети.

- Грибы содержат в себе особый вид сахаров — трегалозу, которая практически нигде в растительной пище больше не содержится. Дикорастущие грибы полностью противопоказаны детям до 5—6 лет. У них еще тонкие слизистые и в случае токсичности, может быть нанесен непоправимый вред, - заключает эксперт.