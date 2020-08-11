Светлана Тихановская записала видеообращение после отъезда из Белоруссии

Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором подтвердила, и уточнила, что уехала к своим детям.

«Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни», - сообщила Тихоновская.

«Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», - заявляет политик, подчеркнув, что «очень тяжелое для себя» решение об отъезде она приняла «абсолютно самостоятельно» без влияния друзей, родных, ни штаб, а также своего мужа Сергея Тихановского.

Ранее об отъезде Тихановская сообщило литовское Министерство иностранных дел. Глава МИД Линас Линкявичюс сообщил, что политик находится на свободе в Литве, в полной безопасности.

Напомним, штаб Тихановской не признали поражения на президентских выборах. По их информации, данные с участков во всех районах показывают у нее 70-80 процентов. Сама политик сообщила, что не собирается покидать страну, и не видит причин для преследования, а в штабе призывали власти Белоруссии к диалогу и к «мирной передачи власти», а также заявили о готовности к долговременным протестам.