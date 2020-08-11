Название российской вакцины от коронавируса официально зарегистрировано Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции, зарегистрированная в России, получила название «Спутник V».

Как писал сайт kp.ru о регистрации первой вакцины от коронавируса во вторник, 11 августа, сообщил президент России Владимир Путин, который уточнил, что вакцинация от коронавируса в стране должна проводиться исключительно добровольно, а также рассказал о том, что одна из его дочерей уже сделала прививку от COVID-19.

Директор занимающегося разработкой препарата научного центра Гамалеи Гинцбург сообщил, что одновременно с запуском третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса в Москве начнется ее ввод в гражданский оборот в нескольких регионах 1 января, а премьер-министр Татьяна Голикова заявила, что вакцинация медработников от коронавируса должна начаться в конце августа - сентябре

Министр здравоохранения Михаил Марушко напомнил, что зарегистрированная вакцина показала высокую эффективность в формировании устойчивого иммунитета, а также безопасность в применении.