Посол России в Минске рассказал о положении освобожденных российских журналистов. Фото:Наталия Федосенко/ТАСС

В день президентских выборов в Минске начались в ходе, которых были избиты и задержаны несколько российских журналистов, которые прибыли в столицу Белоруссии с целью освещения голосования.

О положении российских журналистов обозревателю kp.ru Александру Гамову рассказал посол России и в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Дипломат рассказал, что журналистов освободил, их перевезли в российское посольство, помогают с организацией в поездке домой.

«Улучшились условия содержания. Безусловно, консульские сотрудники начинают встречу с традиционных, но очень важных вопросов – самочувствие, состояние здоровья. То ведение диалога, которое отмечается сегодня нашими соотечественниками, диалог, который ведут с ними» - сообщил российский посол, отметив, что диалог белорусских следователе и правоохранителей с российскими журналистами «не дает оснований видеть какую-то угрозу», а сейчас «идет работа, идет проверка, разбирательство».

Мезенцев отметил, что было очень важно услышать официального представителя Следственного комитета России, его готовность взаимодействовать с белорусскими партнерами, которая, по словам дипломата, «безусловно, укрепляет наше взаимодействие и позволяет быстрее разобраться во всем том, что произошло».

Напомним, ранее российский посол подтвердил освобождение трех задержанных в Минске журналистов из России. Речь идет о работниках Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, а также о военном корреспонденте Семёну Пегову, избитого до бессознательного состояния, предположительно минским правоохранителями. Позже его обвинили по статье об участии в «несанкционированном митинге».