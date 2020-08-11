Новый выпуск «Акцент шоу» объяснит тонкости ирландского сленга

На YouTube-канале «Спик Изи»в рамках проекта Rt вышел новый выпуск «Акцент шоу», который посвящен ирландскому языку.

Ведущий проекта Алексей Ярошевский объяснил, почему данная речь очень синонимична.

Особенности языка позволяют одно и тоже понятие описать разными способами. Например, у слова «хорошо» есть десяток градаций.

Предыдущий выпуск проекта рассказывал о языке рэперов. В рамках программы ведущий объяснил, почему акцент темнокожего населения Америки похож на говор южных штатов США.

В ранних выпусках шоу у зрителей была возможность освоить язык Боба Марли – ямайский английский. А еще узнать о тонкостях американского, британского и даже австралийского языков.