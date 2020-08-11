"Здесь информационный голод": Как живет Беларусь без Интернета

В Белоруссии третий день протестов Фото: REUTERS

Как только в Белоруссии начались перебои с Интернетом после массовых акций протестов, люди стали искать альтернативные источники информации. Что примечательно, связь "исчезает" выборочно. Например, мессенджеры, новостные порталы то и дело "подвисают", тогда как в банках, на кассе магазинов, где принимают через терминалы, в такси - проблем с загрузкой никаких нет.

- Смотрите, «Комсомольская правда» здесь, бумажный вариант, чудовищно выросли тиражи, раскупают газету просто с нуля. У людей нет информации, люди вспомнили о бумажной прессе, поэтому у киосков очереди. В некоторых городах клеят на тумбы распечатанные листки с новостями. Люди приходят, как, помните, в СССР, и читают на улицах. Здесь информационный голод,- рассказывает спецкор "Комсомольской правды" в Минске Владимир Ворсобин.

Отключение Интернета задело по касательной даже тех, кто вообще не интересуется политиков.

- Школьники, которые сейчас находятся на каникулах, они лишены интернета, своих игр, и их тоже это выталкивает на улицу, и они хотят понять, кто виноват, кто это все отключил,- сообщил спецкор "КП".

Власти сначала объясняли проблемы в Сетью "влиянием извне", потом появилась версия, что Интернет пропадает, потому что события в стране вызвали большой ажиотаж и многие пользователи одновременно ищут информацию через различные гаджеты.