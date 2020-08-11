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В правительстве Белоруссии опровергли информацию о введении комендантского часа

В стране уже третий день происходят акции протестов, которые заканчиваются задержаниями и госпитализацией активистов и силовиков
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Оппозиционеры не согласны с результатами выборов

Оппозиционеры не согласны с результатами выборов

Фото: Александр КОЦ

В правительстве Белоруссии заявили, что официальной информации о введении комендантского часа нет. Об это 11 августа сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря Совета министров Александру Исаеву:

- Доверяйте только официальным источникам информации. Официально такой информации нет.

Оппозиция третий день выходит на акции протестов - люди недовольны итогами выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Светлана Тихановская - 10 процентов. Даже посте того, как она обратилась к гражданам с призывом остаться дома и не участвовать в митингах, ее сторонники продолжили собираться в центре Минска.

Вечером 11 августа вновь начались задержания. Часть активистов взяли у станции метро Пушкинская, где накануне погиб протестующий. В Бресте тоже разгоняют демонстрантов, в ход идут резиновые пули.