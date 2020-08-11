Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии из-за подовления протестов

ЕС пересмотрит свои отношения с Белоруссией Фото: REUTERS

ЕС может предпринять меры против белорусских властей из-за подавления протестов. По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, на митингах зафиксированы случаи насилия и необоснованные аресты. Он пригрозил ответной реакцией в отношении ответственных за белорусские события людей.

- Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию, которое привело к гибели по меньшей мере одного человека и ранениям многих других. Тысячи людей были задержаны, и усилились нарушения свободы собраний и прессы,- сказано в заявлении, распространенном 11 августа.

ЕС призывает власти Белоруссии освободить всех задержанных. Боррель заявил, что выборы в Белоруссии "не были свободными и справедливыми". Евросоюз будет следить за ситуацией в стране и может пересмотреть свои отношения с государством, где с 9 августа происходят народные протесты.