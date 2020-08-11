В Минске протестующих разгоняют резиновыми пулями

Некоторые протестующие пытаются скрыться от силовиков во дворах и магазинах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре Минска против протестующих применили резиновые пули. Об этом сообщает 11 августа Sputnik Беларусь.

Сотрудники ОМОН встали в длинную шеренгу поперек проспекта Дзержинского у ТЦ "Магнит". Они начали стрелять в активистов, недовольных результатами выборов президента в Белоруссии, резиновыми пулями. Те попытались скрыться в расположенном рядом парке, но территорию этой зоны тоже контролируют силовики.

Есть ли раненые, не известно.

Неспокойно также на Рокосовского - здесь активисты попытались дать отпор ОМОНовцам. Слышны хлопки.

К третьему дню протестов белорусы пришли более подготовленными - днем в соцсетях и через мессенджеры распространял информацию о домах, где можно укрыться от милиции и спецназа. Давали коды к домофонам. Об этом узнали и правоохранители. Силовики ломают двери подъездов, где могут скрываться участники протестов.

Движение в Минске парализовано.