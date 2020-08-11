В Минске ОМОН штурмует подъезды домов, где прячутся протестующие

11 августа протесты в Минске продолжились Фото: Александр КОЦ

ОМОН в Минске начал выламывать двери подъездов, где могут прятаться протестующие.

По сообщениям Euroradio, силовики проверяют подъезды дома на улице Рокосовского, во двор которого сбежали оппозиционеры. У протестующих могли быть коды домофона, об этом силовые структуры уже оповещены - днем в соцсетях и через мессенджеры распространяли информацию, как и где можно скрыться в случае преследования. Отправляли адреса домов, коды для доступа в подъезд.

- Днем вдоль проспекта стояли люди с флагами, которые выкрикивали лозунги и поднимали вверх сжатые в кулаки руки. Сейчас там уже никого из протестующих нет, а ОМОН прочесывает близлежащие дома и подвалы,- сообщает Sputnik Беларусь.

На Дзержинского у ТЦ Магнит слышны выстрелы - силовики стреляют резиновыми пулями, чтобы разогнать толпу активистов. Часть людей, которые побежали в ближайший парк, чтобы скрыться, погрузили в автозаки.

Российские журналисты сообщили - в минском СИЗО много людей, в том числе иностранцев, списков никаких нет, поэтому найти человека очень сложно.