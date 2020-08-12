Названы профессии с самыми высокими зарплатами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты IT-сферы и образования могут претендовать на наиболее высокие заработные платы в августе этого года. Исследование профессий, которые могут принести большую прибыль, провели эксперты сервиса Работа.ру.

Согласно данным анализа, опытному главу отдела разработки веб-проектов работодатели готовы предложить 150 тысяч рублей в месяц, а фронтенд-разработчику с опытом от двух лет – от 130 тысяч рублей.

В преддверии начала учебного года увеличились заработные платы работник образовательной сферы. Так, завуч по учебной и воспитательной части, прошедшие специальные курсы повышения кварлификации, в школе может заработать примерно 120 тысяч рублей за один месяцев. От соискателя работодатель требует наличие высшего образования по специальности и опыт трудовой деятельности от 5 лет, а также опыт работы в школах Москвы и Подмосковья.

Одну из самых высоких зарплат в августе могут получить стоматологи с опытом от трех лет – им предложили 300 тысяч рублей. Медик должен будет проводить консультацию пациентов клиники, протезировать по наиболее современным стандартам, а также заниматься хирургической стоматологией, пишет РИА Новости.

Заработную плату от 200 тысяч рублей в месяц готовы предложить маркетологам. Такой доход, например, работодатели пообещали уваленному Digital-маркетологу с опытом от трех лет.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, во время пандемии коронавирусной инфекции, охватившей большинство стран мира, самой востребованной сферой оказалась, к удивлению аналитиков, добыча сырья и полезных природных ресурсов. На втором месте в рейтинге оказался высшей менеджмент и управленцы, которые платят по 70,2 тысячи.