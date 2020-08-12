Минтруд перечислил сферы с наибольшей угрозой увольнения Фото: Михаил ПАТЛИС

Специалисты российского министерства труда и соцзащиты перечислили сферы, работники которых находятся под наибольшей угрозой увольнения. В список вошли сферы торговли, услуг, бытового обслуживания, а также транспортная отрасль, пишет издание «Известия».

Согласно данным ведомства, самая значительная угроза увольнения у работников сферы торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сферы услуг и транспортной отрасли – именно на них пришелся больший удар во время пандемии коронавирусной инфекции. Минимальное число сокращений наблюдается в областях логистики, консалтинга, металлургии, а также химической и топливной промышленности.

Эксперты министерства отмечают, что количество предполагаемых к увольнению сотрудников уже достигло 217 тысяч трудоустроенных жителей России – это 0,4 процента всех работающих граждан государства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, согласно исследованию, специалисты IT-сферы и образования могут претендовать на наиболее высокие заработные платы в августе этого года. Высокую оплату труда также готовы предложить маркетологам с большим опытом работы.