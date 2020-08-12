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Стали известны детали указа Трампа о запрете TikTok

Два документа запрещают проводить любые сделки с владельцами соцсети ByteDance
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Reuters: указ Трампа может запретить размещение TikTok в магазинах приложений

Reuters: указ Трампа может запретить размещение TikTok в магазинах приложений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, которые запрещают проводить любые сделки с компанией ByteDance, владеющей китайской социальной сетью TikTok, а также с её дочерними предприятиями. Кроме того, документ запрещает проводить любые сделки, касающиеся социальной сети WeChat.

Указ может запретить магазинам приложений App Store и Google Play размещать у себя приложение TikTok, сообщает Reuters.