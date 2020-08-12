Мурашко: Вакцинация будет добровольной для всех

В России вакцинация от коронавируса будет добровольной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной для всех граждан.

Сайт KP.ru также сообщил, что, по заявлению министра Мурашко, первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель. Прививать от COVID-19 будут в первую очередь медицинских работников.

Президент России Владимир Путин 11 августа заявил, что российская вакцина от коронавируса прошла регистрацию и стала первым в мире препаратом для вакцинации от коронавирусной инфекции. В ответ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность и безопасность созданной в центре имени Гамалеи вакцины.

Глава центра Александр Гинцбург сообщил, что разработанная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.