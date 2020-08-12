В России хотят запретить автомобильные номера со скрытым матом

В России предлагают запретить автомобильные номера с матерными комбинациями букв Фото: Андрей ЗАМАХИН

В России могут запретить автомобильные номера, на которых имеются три шестерки или буквы, образующие провокационное сочетание.

Инициатива принадлежит члену Общественной палаты Ленинградской области Владимиру Петрову. Свое предложение он направил на имя главы ГИБДД РФ Михаила Черникова.

Общественник отмечает, что в последние годы правительство и Госавтоинспекция принимают комплекс мер для улучшения ситуации на российских дорогах. Еще одним верным шагом в этом направлении будет введение эстетически благоприятных номерных знаков.

Но среди автономеров часто встречаются цифровые и буквенные сочетания, которые носят зловещий, оккультный или националистический смысл. Например, комбинация «666» - ее стоило бы запретить, уверен общественник.

Под запретом должны оказаться и комбинации букв, имеющие матерный подтекст.

Учитывая это общественник просит исключить из обращения данные номерные знаки.

- Прошу также при необходимости провести отдельные экспертные консультации с представителями духовенства по вопросу запрета ГРЗ с сочетанием из трёх шестёрок на территории нашей страны, — цитирует NEWS.ru письмо Петрова.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников уверен, что номера с провокационными буквами и красивыми цифрами стремятся получить люди, имеющие склонность к демонстративному поведению.

- Оккультные же комбинации часто интересны владельцам машин с мистическим мышлением: они полагают, что номер как-то их «защитит» или повлияет на их жизнь желаемым образом, - полагает специалист.