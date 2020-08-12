Министр здравоохранения рассказал, почему вакцину от коронавируса можно применять уже сейчас

Первые партии вакцины от COVID-19 поступят в медицинские учреждения в течение ближайших трех недель Фото: REUTERS

В первую очередь производство вакцины от COVID-19 будет ориентировано на внутренний рынок, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пресс-брифинге по поводу регистрации вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Однако сейчас по линии министерства ведутся переговоры о возможном экспорте технологий зарубежным партнерам и производства российской вакцины на международных площадках. Доступной для иностранных государств российская вакцина станет после того, как будет насыщен отечественный рынок.

- Исследования вируса продолжаются, и ведется активное наблюдение за клиническими особенностями течения заболевания. Научные данные позволяют, в том числе, менять и подход лечения. Но это не должно останавливать изучение и внедрение вакцины. Мы не можем дожидаться того времени, когда пул медицинских знаний будет полным, - сообщил Михаил Мурашко, отметив, что анализ потенциальной пользы от вакцины и потенциального риска позволяют начать профилактику новой коронавирусной инфекции в самое ближайшее время.

Первые партии вакцины от COVID-19 поступят в медицинские учреждения в течение ближайших трех недель.

Подробнее о том, почему Минздрав считает вакцины безопасными и эффективными.

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