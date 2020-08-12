МВД Белоруссии призналось в стрельбе на поражение боевыми патронами Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Белоруссии призналось в необходимости применения боевых патронов на поражение. В ведомстве указали на то, что сотрудников милиции атаковала группа агрессивно настроенных граждан.

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», - говорится в сообщении министерства.

По данным МВД, ранен один из нападавших.

Как писал сайт kp.ru, в ночь с 11 на 12 августа милиция Беларуси задержала более тысячи человек, участвовавших в протестных акциях.

Напомним, протесты начались после того, как Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко в прошедших 9 августа выборах. ОМОН преследовал демонстрантов, в том числе во дворах домов, местные жители прятали их в своих квартирах. Силовики избивали и тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели протестующего, у которого в руках взорвалась граната. Пришедших отправляли в автозаки, а снимавших это журналистов избивали и грабили.