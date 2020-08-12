Иммунолог объяснил, когда стоит ждать окончания пандемии коронавируса в России

Иммунолог объяснил, когда можно будет говорить об окончании эпидемии коронавируса в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сроки окончания эпидемии коронавируса в России зависят от множества факторов. В первую очередь, от того, насколько быстро будет действовать новая вакцина, и как активно население будет прививаться, заявил иммунолог Владимир Болибок.

- На сегодняшний фактически у ста процентов человек, принимавших вакцину, выработался клеточный иммунитет. Это самое главное. Если у человека вырабатывается клеточный иммунитет, то через несколько недель у него появляется новая иммунная прослойка. И как только мы достигнем общей иммунной прослойки в 60-70%, пандемия в Российской Федерации прекратится, - рассказал Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, 11 августа в России в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Первые партии препарата будут готовы уже в течение двух недель. Их получат медицинские работники. В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года. При этом. министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 в России будет полностью добровольной.