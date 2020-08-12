Авиаэксперт рассказал, скажется ли рост цен на керосин на стоимости авиабилетов

Эксперт заявил, что рост цен на керосин скажется на стоимости авиабилетов Фото: Иван ВИСЛОВ

В России резко выросла стоимость авиационного керосина. Эксперты прогнозируют, что это неизбежно скажется на стоимости авиабилетов.

- Сначала будет попытка роста цен, а потом - распродажа. Так всегда и бывает. То есть, ценовая атака обязательно будет, а будет она успешна или нет – время покажет, - заявил независимый авиаэксперт Дмитрий Адамидов в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, по сравнению с началом этого лета во многих аэропортах существенно выросли цены на топливо: в Кольцово в Екатеринбурге более чем на 62%, в Домодедово - на 33,4 процента, в Жуковском - на 36 процентов, в аэропорту Санкт-Петербурга - на 18%.

Специалисты авиационной отрасли обратились в Минтранс и попросили проверить обоснованность таково завышения стоимости керосина.

Эксперты отметили, что нынешнее повышение цен сводит на нет все принятые ранее властями государства и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса, возникшего из-за пандемии.