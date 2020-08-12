В Минске протестующие начали перекрывать улицы Фото: REUTERS

Митингующие в Минске начали перекрывать улицы, и пытаются не допустить подъезда силовиков и спецтехнику к местам протестов.

На время полностью перекрыта одна из главных артерий города проспект Независимости возле ЦУМа. У станции метро «Якуба Колоса» собралось около сорока протестующих. На перекрёстке улиц Сурганова и Куйбышева машина ДПС проехала сквозь цепочку, люди разбежались.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после того, как Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. В ночь с 11 на 12 августа милиция Беларуси задержала более тысячи человек, участвовавших в протестных акциях. Утром 12 августа к протестам в Минске присоединились около двухсот женщин в белой одежде, которые выстроили живую цепь около Комаровского рынка в знак протеста против жестокого разгона мирных демонстрантов со стороны силовиков.