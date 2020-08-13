Российская вакцина от коронавируса защитит от инфекции минимум на два года

Российская вакцина будет защищать от коронавируса минимум два года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург ответил на вопросы журналистов о том, почему западные коллеги с недоверием отнеслись к российским вакцинам, одна из которых уже прошла регистрацию.

«Критика российской вакцины от коронавируса может быть связана с конкуренцией», - считает директор центра им. Гамалеи.

Также он отметил, что вакцина созданная российскими специалистами центра им. Гамалеи будет защищать от коронавирусной инфекции минимум два года, сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Напомним, что в России две научные лаборатории заявили о возможности создать вакцину от коронавируса. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" и центр им. Гамалеи, имея базу хороших специалистов, взялись за разработку препаратов. 11 августа президент Владимир Путин лично объявил о том, что вакцина научного центра «Вектор» первой в мире прошла регистрацию и готова к использованию. Лидеры Филиппин и Сербии выразили желание испытать на себе российский препарат.