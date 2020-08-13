Экс-министру Михаилу Абызову предъявили окончательное обвинение

Михаил Абызов. Фото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС

Следственный комитет России завершил расследование дела бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, которого обвиняют в создании организованного преступного сообщества.

В ходе расследования дела экс-министру и 11 его сообщникам предъявлено окончательное обвинение в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе, а также легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Как сообщили в пресс-службе СК, для утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела передадут в надзорное ведомство, но после ознакомления с ним обвиняемого и защитника.

Напомним, изначально Абызова и его помощников обвинили в создании преступной группировки, а также выводе нескольких миллиардов рублей за границу.

В конце августа 2019 года Следственный комитет возбудил в отношении экс-министр еще одно уголовное дело по получению 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности. Ч3ерез месяц было возбуждено третье уголовное дело по статье об отмывании преступных доходов.

В конце июня Мосгорсуд принял решение продлить срок ареста Абызова на три месяца