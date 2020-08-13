Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Россиянам помогут накопить первоначальный взнос на льготную ипотеку

А саму программу кредитования под 6,5% годовых могут продлить еще на год
Елена АкимоваЕленаАкимова
КомментироватьОставить комментарий
Накопить на первоначальный взнос для льготной ипотеки можно будет на специальных вкладах

Накопить на первоначальный взнос для льготной ипотеки можно будет на специальных вкладах

Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых может быть продлена еще на год. А вот снижать первоначальный взнос с 15 процентов пока не планируют, но государство поможет людям накопить данные средства.

- Да, мы продумали механизм помощи россиянам, у которых возникают трудности в сборе средств на первоначальный взнос, - сказал парламентарий в беседе с RT.

Он отметил, что в большинстве регионов страны в 2021 году могут появиться «специальные жилищно-сберегательные вклады, которые позволят гражданам быстрее собрать необходимую сумму для покупки квартиры».

То есть, клиенты будут открывать вклады в том банке, где в последствии оформят кредит. До момента оформления займа, они будут вносить средства на счет и получать на них проценты.

Не исключена и поддержка со стороны государства.

- Клиент сможет получить социальную выплату в размере до 30% от внесённых на свой ипотечный счёт средств, - допустил Аксаков.

В ряде регионов страны уже действую подобные программы. Например, в . республике Башкортостан и Краснодарском крае из местного бюджета добавляют средствам тем, кто оформляет вклад для накопления первоначального взноса на ипотеку.

В Госдуме надеются, что другие регионы запустят подобные меры поддержки у себя.

Распространение коронавируса в мире