Россиянам помогут накопить первоначальный взнос на льготную ипотеку

Накопить на первоначальный взнос для льготной ипотеки можно будет на специальных вкладах Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых может быть продлена еще на год. А вот снижать первоначальный взнос с 15 процентов пока не планируют, но государство поможет людям накопить данные средства.

- Да, мы продумали механизм помощи россиянам, у которых возникают трудности в сборе средств на первоначальный взнос, - сказал парламентарий в беседе с RT.

Он отметил, что в большинстве регионов страны в 2021 году могут появиться «специальные жилищно-сберегательные вклады, которые позволят гражданам быстрее собрать необходимую сумму для покупки квартиры».

То есть, клиенты будут открывать вклады в том банке, где в последствии оформят кредит. До момента оформления займа, они будут вносить средства на счет и получать на них проценты.

Не исключена и поддержка со стороны государства.

- Клиент сможет получить социальную выплату в размере до 30% от внесённых на свой ипотечный счёт средств, - допустил Аксаков.

В ряде регионов страны уже действую подобные программы. Например, в . республике Башкортостан и Краснодарском крае из местного бюджета добавляют средствам тем, кто оформляет вклад для накопления первоначального взноса на ипотеку.

В Госдуме надеются, что другие регионы запустят подобные меры поддержки у себя.