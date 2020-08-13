Аксаков: льготную ипотеку под 6,5% могут продлить еще на год

Льготная ипотека под 6,5% годовых может быть продлена еще на год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что льготная ипотека с господдержкой под 6,5% годовых может быть продлена еще на год. Изначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Но спрос на жилищный кредит оказался очень высоким и, не исключено, что действие программы продлят.

К тому же, льготная ипотека смогла вернуть интерес покупателей к недвижимости, что позволило привлечь средства в сферу строительства.

- Не исключаю, что программа может быть продлена еще на год. В 2015 году была программа по субсидированию ипотечных ставок за счёт выделенных средств государством, ее тоже продлевали на 2016 год, - рассказал Аксаков RT.

Что касается дальнейшего снижения первоначального взноса, то пока этот вопрос не обсуждается. 15 процентов, которые установлены сейчас, является самым сбалансированным вариантом, отметил депутат.

- Такое положение дел позволяет стимулировать спрос на ипотеку и не создаёт дополнительные риски для банковского сектора. Если снизить ставку ниже, то может возникнуть пузырь на ипотечном рынке, что негативно скажется на ключевых сферах экономики, включая строительную отрасль, - заключил собеседник издания.