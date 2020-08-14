В Минске начали отпускать из СИЗО задержанных на протестах

Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из изолятора на улице Окрестина Фото: REUTERS

Людей, которых сотрудники столичных правоохранительных органов ранее задержали во время уличных протестов в Минске, начали отпускать из изолятора временного содержания (ИВС), расположенного на улице Окрестина, сообщает агентство Sputnik Беларусь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал около 80% голосов избирателей.

С вечера воскресенья в стране не стихают массовые протесты, за четыре дня были задержаны порядка 6,7 тысяч человек, среди них оказались не только участники митингов, но и люди, которые просто проходили мимо мест их проведения. Протесты жестко подавлялись силовиками.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний. К вечеру четверга были освобождены из СИЗО более тысячи человек.

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