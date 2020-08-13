В «живые цепи» встает вся страна: прямая онлайн-трансляция протестов в Белоруссии

В четверг в крупнейших городах Белоруссии протестующие выстроились в цепи вдоль дорог. Фото: Александр КОЦ

В Белоруссии продолжаются протесты, которые начались после оглашения результатов президентских выборов, но очередной день митингов отличается от других большим числом «акций солидарности» - белорусы по всей стране выстраиваются в «живые цепи», выступая против насилия со стороны силовиков.

В Минске «живые цепи» стали появляться еще с самого утра. В белорусской столице даже прошел крестный ход против насилия. К протестам присоединились медики и учителя. «Против насилия» выступили и сотрудники железнодорожных предприятий, на автомобильных гигантах МАЗ и БелАЗ объявлена забастовка.Акции солидарности проходят и в других городах и даже небольших населенных пунктах. Например, в деревне Вишнёвка, где проживает всего 43 человека.

Днем на протестные акции приходят и с маленькими детьми. Фото: Александр КОЦ

Одним из основных центров массовых манифестаций сегодня стала у станции метро Пушкинская в Минске, где ранее погиб один из участников протестов. Здесь несколько тысяч человек мирно стоят вдоль проезжей части, и время от времени покидают тротуар, чтобы вручить букеты цветов водителям, проезжающих мимо машин.