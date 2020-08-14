Названа причина смерти актера Сергея Куницкого

Сергей в сериале «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Фото: кадр из фильма

Причиной смерти актера Сергея Куницкого могли стать проблемы с сердцем или тромп, считает его коллега по сцене, артист Антон Хабаров.

Такое мнение он высказал на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос одного из подписчиков в комментариях.

Он также отметил, что Сергей Куницкий был прекрасным человеком – «веселым, легким, с удивительным чувством юмора» и фантастическим артистом, который своим актерским мастерством делал спектакли лучше.

«Сережа, прощай, мой дорогой... Тем, кто видел тебя на сцене, очень повезло. А мне повезло, что ты был моим партнером в театре. Соболезную всем близким – сестре, маме, братьям и самым близким людям Сергея Куницкого. Не многие знают, но Сережа был русским голосом енота из «Стражи Галактики» и делал это гениально», - говорится в сообщении Антона Хабарова.

Сергей Куницкий на вручении премии «Золотой Мухин» во время празднования шестилетия Московского Губернского театра в марте этого года Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, как писал сайт kp.ru, ведущий актер Московского Губернского театра Сергей Куницкий умер 12 августа на 36-м году жизни. Он снялся в трех десятках фильмов и сериалов, в том числе таких, как «Морские дьяволы-4», «Тест на беременность», «Ленинград 46», «Битва за Севастополь», «Мы из будущего», «Русский дубль», «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и другие.