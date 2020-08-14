В Интернете мошенники продают китайскую вакцину от коронавируса за 71 доллар

Китайцы рассчитывают вторыми зарегистрировать свою вакцину Фото: REUTERS

В Китае начали продавать вакцину от коронавируса и больше всех этому факту удивились разработчики. Потому что они даже не завершили третью фазу испытаний. То есть вакцину все еще испытывают на добровольцах, не доказана ее безопасность и эффективность. Без этого заключения препарат не зарегистрируют.

Как сообщает Global Times, реклама "вакцины от Covid-19" появилась в аккаунтах WeChat. Мошенники хотят за три укола 71,70 долларов. В сообщениях сказано, что препарат разработан пекинской компанией Sinovac Life Sciences Corp.

Представители фармкомпании сообщили, что они не производят вакцину - испытания, которые проходят в Бразилии и Индонезии, завершат только в августе. Ожидается, что китайская вакцина получит регистрацию второй в мире, после российской.

Ученые просят не поддаваться а уловки мошенников, распространять вакцину могут только агентств по контролю и профилактике заболеваний.