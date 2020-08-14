Светлана Тихановская записала новое обращение и призвала остановить насилие на улицах городов

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение к властям страны и гражданам. Ранее, напомним, она выехала из страны и призывала белорусов не выходить на акции протестов. Мэр Литвы, где она сейчас находится, анонсировал новое обращение, 14 августа оно было опубликовано.

- Дорогие друзья, за последние несколько месяцев мы сделали невозможное. Еще полгода назад никто не могу представить, что белорусы могу объединиться и сказать "нет" старой власти. Но это случилось. Мы пришла на избирательные участки и сделали свой выбор. По закону. Мирно. И с достоинством,- сказала она.

Тихановская назвала ситуацию, которая происходит в стране после выборов критической: массовые задержания, в том числе журналистов, силовиков обвиняют в жестокости, на акции протестов погиб один человек.

- Для меня и, я уверена для каждого из нас – сторонников перемен, человеческая жизнь это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов,- кандидат в президенты признала, что готова отстаивать итоги выборов, но только ненасильственным способом.

Тихановская и ее штаб подали ранее жалобу в ЦИК в связи с непризнанием результатов голосования. По словам кандидата в президенты, на участках, "где считали правильно", она набирает 60-70 процентов голосов.

- На улицах наших городов появляются новые мирные акции. Цепи солидарности женщин с цветами. Они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые честные люди и мы против насилия,- добавила она.