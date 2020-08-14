Появилось видео, как сотрудники метро Минска выстроились в «живую цепочку»

Сотрудники метро Минска присоединились к акциям солидарности

Сотрудники минского Метрополитена присоединились к акции солидарности. Об этом свидетельствует появившееся в соцсетях видео. Некоторые работники метро, как и тысячи белорусов по всей стране, выстроили «живую цепочку» вдоль проезжей части и аплодируют, другие проходят мимо также аплодируя, а проезжающие машины громко сигналят в знак протеста против жестокого разгона мирных демонстрантов.

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. В первые дни силовики жёстко разгоняли протестующих, избивали даже тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели протестующего.

Однако 12 августа протесты стали переходить в мирные акции солидарности. Как писал сайт kp.ru, акции начались в Минске, где рано утром около двухсот женщин в белой одежде выстроились в «цепочки» с цветами в руках и требованием: «Перестаньте нас бить!». В течение дня к ним присоединились жители спальных районов столицы и других белорусских городов.

На следующий день «живые цепи» солидарности стали появляться по всей республике с самого утра - «против насилия» силовиков, судя по многочисленным видео, выступили тысячи белорусов, среди них целые «цепи» врачей, педагогов, сотрудников железнодорожных предприятий, и крупных заводов страны.