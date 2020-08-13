«Против насилия»: Сотрудники ЖД Белоруссии выстроились в «цепочку солидарности» Фото: Александр КОЦ

Сотрудники ЖД Белоруссии выстроили живую цепочку вдоль проезжей части в знак протеста против жестокого разгона мирных демонстрантов. Спецкор КП Александр Коц показал, что происходит на улицах Минска.

Железнодорожники выступают в поддержку пострадавших от силовиков Фото: Александр КОЦ

«Слишком власть себя ведет вызывающе. Избивать так народ – это ужасно. Мы за новую Беларусь», - сказал один из участников акции, держащий в руках плакат с надписью «железнодожники с народом».

"Железнодорожники с народом!" Фото: Александр КОЦ

Напомним, в ходе протестов в Белоруссии, которые начались на фоне президентских выборах, силовики избивали и тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели одного из протестующих. Пришедших отправляли в автозаки, а снимавших это журналистов избивали и грабили.

Днем на протестные акции приходят и с маленькими детьми. Фото: Александр КОЦ

Позже МВД республики призналось в применении боевых патронов на поражение в Бресте. Однако в ведомстве указали на то, что сотрудников милиции атаковала группа агрессивно настроенных граждан

Как писал сайт kp.ru, 12 августа в городах Белоруссии начали выстраиваться в «цепочки солидарности». Еще рано утром около двухсот женщин в белой одежде выстроили цепь, держали цветы и требовали: «Перестаньте нас бить!».