Литва окажет финансовую помощь пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс объявил о решении республики оказать финансовую помощь пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии. При этом дипломат не уточнил, о каких именно суммах идет речь и как их будут выдавать.

«Литва решила выделить финансовую помощь для поддержки лечения раненых во время недавних зверств в Белоруссии», - говорится в сообщении главы МИД Белоруссии, опубликованном на его странице Тwitter.

Напомним, ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии, а также заявили о намерении помочь в укреплении независимости и суверенитета республики. Незадолго до этого главы четырех стран представили план вывода Белоруссии из кризиса с созданием специального Национального совета для диалога власти и общества, а также проведению новых выборов.