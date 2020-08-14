ЕС ожидает от Белоруссии прозрачного расследования насилия в отношении мирных демонстрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз ожидает от Белоруссии тщательного и прозрачного расследования насилия в отношении мирных демонстрантов, и предлагает поддержку в налаживании диалога между властями и оппозицией в республики. Об этом говорится в официальном заявлении после заседания Совета Евросоюза.

Напомним, ранее свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии предложили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии , а также заявили о намерении помочь в укреплении независимости и суверенитета республики. Незадолго до этого главы четырех стран представили план вывода Белоруссии из кризиса с созданием специального Национального совета для диалога власти и общества, а также проведению новых выборов. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс объявил о решении республики оказать финансовую помощь пострадавшим в ходе протестов, при этом не уточнив, о каких именно суммах идет речь и как их будут выдавать.

После заседания Совета ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз не принимает результаты президентских выборов в Белоруссии, и начинает подготовку к разработкам ограничительных мер в отношении республики.

При этом, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз не хочет сближения Минска и Москвы.