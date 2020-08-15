Пентагон официально подтвердил, что продолжит изучение НЛО

Пентагон решил продолжить изучение НЛО, для этого в американском военном ведомстве будет сформирована рабочая группа Фото: REUTERS

Пентагон официально объявил о создании рабочей группы, которая займется изучением неопознанных летающих объектов и расследованием сообщений об НЛО. Об этом говорится в заявлении министерства обороны США.

В американским военном ведомстве рассказали о цели этой работы: министерство создает специальную группу «по тарелочкам», чтобы «улучшить понимание и получить представление относительно природы и происхождения неопознанных летающих объектов».

«Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, накануне о том, что Пентагон намерен продолжить наблюдение за предполагаемыми «летающими тарелками» со ссылкой на неназванные источники в Минобороны сообщил телеканал CNN.