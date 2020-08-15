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Политика

Советник Трампа: США не удивлены итогами голосования в СБ ООН по Ирану

По словам Роберта О'Брайена, «это вызывает сожаление, но не удивление»
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не удивлены тем, что американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана с треском провалился в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Это вызывает сожаление, но не удивление», - так советник Трампа ответил на просьбу прокомментировать произошедшее в ходе голосования по подготовленному американцами документу.

О'Брайен отметил, что для него «немыслимо», что «Иран получит возможность покупать вооружения у России и Китая», но у США, по его словам, «есть и другие инструменты».

«Мы примем ряд жестких мер в ООН. Думаю, что нельзя исключать возвращения санкций (против Ирана). Сегодня мы потерпели поражение, но ничего еще окончательно не решено», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Совбез ООН в пятницу отклонил американский проект резолюции, а постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, почему российская делегация против продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.