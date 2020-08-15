Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях Белоруссии

Лукашенко заявил, что забастовки на заводах могут вызвать банкротство предприятий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии поручил руководителям предприятий встретиться со своими коллективами и ответить на интересующие рабочих вопросы. Об этом сообщает БелТА.

Александр Лукашенко заявил, что оппозиционные средства массовой информации провоцируют рабочих на забастовки. По мнению политика, если это произойдет, то предприятия могут обанкротиться, а рабочие потерять места.

«Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы», - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что если кто-то хочет бастовать, то это личное желание, но в таком случае на заводах им делать нечего.

Напомним, что в пятницу 14 августа появилось сообщение о том, что белорусские рабочие выходят на забастовку. В сети появился список предприятий, чьи сотрудники отказываются выходить на места. Протесты вспыхнули в Белоруссии после президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко был переизбран на очередной срок.