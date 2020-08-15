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Политика

Помпео назвал выборы в Беларуси "нечестными"

Госсекретарь США заявил, что освобождения задержанных протестующих недостаточно
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Помпео призвал власти Белоруссии начать переговоры с протестующими

Помпео призвал власти Белоруссии начать переговоры с протестующими

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что поддерживает освобождение задержанных протестующих из изоляторов, но отметил, что этого недостаточно. Он также назвал прошедшие 9 августа выборы президента Беларуси нечестными.

- Мы говорили, что выборы не были свободными и справедливыми, - добавил Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Его слова приводит польский портал Niezalezna PL.