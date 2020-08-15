Российский Су-27 вылетел на перехват американского самолета-разведчика в Черном море

После обнаружения разведчик развернулся от российских границ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил, что 15 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к государственной границе РФ со стороны Черного моря.

На перехват вылетел Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. По данным российского экипажа, к границе РФ приблизился самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.

После обнаружения разведчик развернулся от российских границ. Истребитель Су-27 после выполнения задания вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что экипаж российского самолета провел задание строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом допущено не было.

Этим летом российские истребители неоднократно поднимались в воздух для перехвата воздушных объектов, обнаруженных радиолокационными системами обороны страны. Только за эту неделю самолеты-разведчики США более пяти раз приближались к российским границам.

10 августа Су-27 идентифицировал в районе Черного моря самолеты-разведчики RC-135 и Р-8А «Посейдон»;

11 августа Экипаж МиГ-31 обнаружил в районе Чукотского моря у российских границ аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США;

13 августа МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота идентифицировал цель, как Р-8А «Посейдон» в районе Баренцева моря;

14 августа Су-27 поднялся в воздух для перехвата RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.