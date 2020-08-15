Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти в Беларуси

Штаб Тихановской объявил о формировании совета для трансфера власти в Белоруссии

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявил о создании координационного совета для передачи власти в республике.

- Мы начинаем формирование Координационного совета. Это - расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти, - сказано в сообщении пресс-службы Тихановской.

Представители штаба также уточнили, что уже начали принимать заявки от тех, кто хочет вступить в совет. Член рабочей группы должен иметь "большое уважение в обществе", а также быть "готовым делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".

Напомним, 11 августа, глава литовского МИД сообщил, что кандидат в президенты Беларуси покинула свою страну, и находится в Литве, в полной безопасности. Позже Тихановская подтвердила свой отъезд в специально записанном видеообращении.