Глава центра Гамалеи: вакцины скоро смогут создавать за месяц

Вакцины смогут делать еще быстрее Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о современных методах производства вакцин. Он объяснил, что сегодня имеется возможность подготавливать их прототипы заранее и при необходимости это сократит сроки производства препарата до месяца.

- Мы можем заранее создавать прототипы вакцин против тех эпидемически значимых штаммов, которые могут появиться. Их можно нарабатывать заранее и хранить просто в холодильниках в качестве конкретного препарата, что позволит даже уже не в пять месяцев получать препараты, а сократит это буквально до месяца. Может быть еще до более коротких сроков, - заявил он в эфире телеканала Россия-1.

Напомним, что именно этот центр стал производителем первой зарегистрированной вакцины против коронавируса. По словам Александра Гинцбурга, ее преимущество в двухкомпонентности, в результате один и тот же ген вводится на разных носителях и образуются клетки памяти.

Вакцину зарегистрировали неделю назад. Сайт kp.ru собрал всю важную информацию о новом российском препарате.