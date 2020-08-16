Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Молодой Дональд Трамп с сестрой Мэриэнн Трамп Барри и братом Робертом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 15 августа, скончался младший брат президента США Роберт Трамп, который на днях в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нью-Йорке.

Об этом в ночь на воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома, она также опубликовала заявление Дональда Трампа о смерти близкого ему человека.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом», - подчеркнул американский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что 72-летний Роберт Трамп тяжело болен, и его положили в одну из нью-йоркских клиник, сначала со ссылкой на источники сообщили телеканалы США.

Позже Трамп-старший подтвердил эту информацию, добавив, что Роберт сейчас переживает «тяжелые времена», однако причины госпитализации уточнять не стал. В тот же день он посетил брата в больнице, после чего отправился в Бедминстер .